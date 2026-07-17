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Landkreis Görlitz Polizei nimmt drei Männer in leerstehender Fabrik fest

Die Polizei rückt mitten in der Nacht aus, weil sich mehrere Männer illegal in einem leerstehenden Gebäude aufhalten. In der alten Fabrik entdecken die Beamten aber auch noch andere Dinge.

Landkreis Görlitz: Polizei nimmt drei Männer in leerstehender Fabrik fest
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Im Gebäude fand die Polizei Utensilien, die den Verdacht erhärten, dass gegen das Cannabisgesetz verstoßen wurde. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ebersbach-Neugersdorf (dpa/sn) - Drei Männer sind in Ebersbach im Landkreis Görlitz illegal in ein leerstehendes altes Firmengebäude eingedrungen. Die Polizei vermutet, dass sie dort Drogen konsumiert haben. 

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Wie die Beamten mitteilten, waren sie am späten Donnerstagabend alarmiert worden. In dem alten Firmengebäude entdeckten die Einsatzkräfte dann drei Männer im Alter von 30, 38 und 49 Jahren, die vorläufig festgenommen wurden. Außerdem fand die Polizei in dem Gebäude Dinge, die den Verdacht erhärteten, dass gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen wurde. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für das Gebäude erlassen, um Beweismittel sicherzustellen. Dabei kam nach Angaben der Polizei auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz.