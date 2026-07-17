Landkreis Görlitz: Polizei nimmt drei Männer in leerstehender Fabrik fest

Wie die Beamten mitteilten, waren sie am späten Donnerstagabend alarmiert worden. In dem alten Firmengebäude entdeckten die Einsatzkräfte dann drei Männer im Alter von 30, 38 und 49 Jahren, die vorläufig festgenommen wurden. Außerdem fand die Polizei in dem Gebäude Dinge, die den Verdacht erhärteten, dass gegen das Konsumcannabisgesetz verstoßen wurde.