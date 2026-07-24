 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Genuss & Freizeit

  4. Siebenjährige fällt von Pferd und wird schwer verletzt

Landkreis Forchheim Siebenjährige fällt von Pferd und wird schwer verletzt

Ein Vater holt ein Pferd von der Koppel zurück zum Stall. Als er dem Tier das Halfter anlegen möchte, trabt das Pferd plötzlich los. Auf dem Rücken sitzt zu diesem Zeitpunkt seine Tochter.

Landkreis Forchheim: Siebenjährige fällt von Pferd und wird schwer verletzt
1
Das siebenjährige Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wiesenttal (dpa/lby) - Ein siebenjähriges Kind ist von einem Pferd gefallen und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen habe ohne Sattel am Donnerstag auf dem Rücken des Tieres gesessen, wie die Polizei mitteilte. Als der 42-jährige Vater das Pferd von der Koppel in Wiesenttal (Landkreis Forchheim) geholt hatte und das Halfter anlegen wollte, rannte das Tier plötzlich wieder zurück auf die Koppel. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Siebenjährige habe sich zunächst noch an der Mähne des Pferdes festhalten können. Sie fiel schließlich vom Rücken des Tieres und stürzte rund eineinhalb Meter zu Boden. Zunächst sei das Mädchen bewusstlos gewesen, dann aber wieder zu sich gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Siebenjährige in eine Klinik.