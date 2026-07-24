Landkreis Forchheim: Siebenjährige fällt von Pferd und wird schwer verletzt

Wiesenttal (dpa/lby) - Ein siebenjähriges Kind ist von einem Pferd gefallen und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen habe ohne Sattel am Donnerstag auf dem Rücken des Tieres gesessen, wie die Polizei mitteilte. Als der 42-jährige Vater das Pferd von der Koppel in Wiesenttal (Landkreis Forchheim) geholt hatte und das Halfter anlegen wollte, rannte das Tier plötzlich wieder zurück auf die Koppel.