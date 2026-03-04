Landkreis Erding: Wohnhaus und Garage brennen – Millionenschaden befürchtet

Genaue Angaben zur Höhe des Schadens konnten Polizei und Feuerwehr nicht machen. Da den Angaben eines Polizeisprechers zufolge unter anderem Maschinen in den abgebrannten Gebäuden gelagert waren, könne es sich um einen Betrag in Millionenhöhe handeln. Die Brandursache ist noch unklar.