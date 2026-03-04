Landkreis Erding: Wohnhaus und Garage brennen – Millionenschaden befürchtet

Walpertskirchen (dpa/lby) - Bei einem Wohnhausbrand in Walpertskirchen (Landkreis Erding) ist ein hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.
Großeinsatz am Morgen: Die Feuerwehr kämpft stundenlang gegen die Flammen, die ein ganzes Haus zerstören. Warum ein Schaden im siebenstelligen Bereich vermutet wird.
Walpertskirchen (dpa/lby) - Bei einem Wohnhausbrand in Walpertskirchen (Landkreis Erding) ist ein hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Feuerwehr wurde demnach am frühen Morgen zu einem Garagenbrand im Landkreis Erding gerufen. Bei ihrem Eintreffen hatte sich der Brand von der Garage aus auf das Wohnhaus ausgebreitet. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig nach draußen retten können.
Bis in den Nachmittag hinein waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bis auf einzelne Glutnester sei der Brand nun gelöscht, so ein Feuerwehrsprecher. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.
Genaue Angaben zur Höhe des Schadens konnten Polizei und Feuerwehr nicht machen. Da den Angaben eines Polizeisprechers zufolge unter anderem Maschinen in den abgebrannten Gebäuden gelagert waren, könne es sich um einen Betrag in Millionenhöhe handeln. Die Brandursache ist noch unklar.