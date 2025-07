Die Polizei warnte erneut davor, Geld, Wertgegenstände oder auch sensible Daten an Fremde weiterzugeben. Außerdem forderten Polizeibeamte nie am Telefon dazu auf, ihnen Geld oder Wertgegenständen zu übergeben. Die Polizei rät in solchen Fällen, direkt die 110 zu wählen - und nicht die am Telefon angezeigte Nummer zurückzurufen.