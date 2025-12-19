Landkreis Eichstätt: Wirbel um Wolfsvideo - Wie Fachleute den Vorfall einordnen

Wozu Fachleute bei der Begegnung mit einem Wolf raten

Das LfU rät Menschen, die Wölfen begegnen, nicht wegzulaufen, sondern sich langsam zurückziehen, wenn sie Abstand zwischen sich und das Tier bringen wollen. Hundebesitzer sollten ihre Tiere an die Leine nehmen und nah bei sich behalten. Falls ein Wolf zu nahe zu kommen scheint, lautet die Empfehlung: auf sich aufmerksam machen - durch lautes Reden oder Gestikulieren. Was man auf keinen Fall tun sollte: den Tieren hinterhergehen oder sie füttern.