Landkreis Eichstätt: Jungwölfe am Spielplatz - Video sorgt für Wirbel in Bayern

Altmannstein - Ein Video, auf dem zwei Jungwölfe in einem Dorf im oberbayerischen Landkreis Eichstätt in der Nähe von Spielgeräten zu sehen sind, sorgt für Aufsehen. Die Aufnahmen aus Altmannstein, die auch vom bayerischen Jagdminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf X geteilt worden waren, zeigen nach Bewertung durch Experten zwei Jungtiere, sagte eine Sprecherin des Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg. Der Köschinger Forst im Altmühltal sei als Wolfsterritorium ausgewiesen, das werde nun "in leicht veränderter Ausdehnung weitergeführt".