Dingelstädt (dpa/th) - Ein 84-Jähriger ist mit einem motorisierten Rollstuhl in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) eine Mauer heruntergestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle in der Ortschaft Bickenriede seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.