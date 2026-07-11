Landkreis Donau-Ries: Sitzplatzstreit im Bus – Schwangere beleidigt und attackiert

Eine unbekannte, den Polizeiangaben zufolge etwa 50- bis 60-jährige Frau forderte demnach die Schwangere auf, von ihrem Prioritätssitz aufzustehen. Weil die schwangere Frau der Aufforderung nicht nachging, soll die Unbekannte sie am Arm gepackt und versucht haben, vom Sitz zu ziehen. Dann habe sich die Unbekannte bei anderen Menschen im Bus negativ über die schwangere Frau geäußert. Auch der Busfahrer soll die Frau aufgefordert haben, ihren Sitzplatz zu verlassen. Als sie wieder auf ihre Schwangerschaft hinwies, soll er sie ebenfalls beleidigt haben.