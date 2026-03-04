Landkreis Donau-Ries: Kleintransporter prallt bei Nebel gegen Zug

Er hatte demnach den Zug, der sich dem unbeleuchteten und unbeschrankten Bahnübergang näherte, nicht rechtzeitig wahrgenommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls am frühen Morgen sei es sehr neblig gewesen. Der 38-Jährige leitete den Angaben zufolge noch eine Vollbremsung ein, sein Wagen stieß aber trotzdem mit dem Zug zusammen.