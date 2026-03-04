Landkreis Donau-Ries: Kleintransporter prallt bei Nebel gegen Zug

Hainsfarth (dpa/lby) - Ein Kleintransporter ist an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Hainsfarth (Landkreis Donau-Ries) mit einem Zug zusammengestoßen. Der 38-jährige Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Mann möchte mit seinem Wagen einen unbeleuchteten Bahnübergang überqueren. Ein Zug nähert sich. Dann kracht es.
Er hatte demnach den Zug, der sich dem unbeleuchteten und unbeschrankten Bahnübergang näherte, nicht rechtzeitig wahrgenommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls am frühen Morgen sei es sehr neblig gewesen. Der 38-Jährige leitete den Angaben zufolge noch eine Vollbremsung ein, sein Wagen stieß aber trotzdem mit dem Zug zusammen.
Der 29-jährige Lokführer bemerkte den Unfall den Angaben der Polizei zufolge nicht und fuhr weiter. Bei einer späteren Haltestelle des Zugs konnten Schäden an den betroffenen Waggons festgestellt werden. Der Gesamtschaden des Unfalls liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Bahngleise und der Bahnübergang seien nicht beschädigt worden.