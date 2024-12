Donauwörth (dpa/lby) - Weil ein Auto auf seinem Grundstück in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) abgestellt worden ist, soll ein 53-Jähriger eine Parkkralle an dem Fahrzeug angebracht haben. Laut Polizeiangaben hinterließ er einen Zettel an der Windschutzscheibe, den die 60 Jahre alte Autofahrerin in der Dunkelheit allerdings übersah: Als sie losfahren wollte, wurde ihr Auto stark beschädigt.