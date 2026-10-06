Reisbach (dpa/lby) - Ein 13-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 13-Jährige mit einem E-Scooter am Montag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) unterwegs. Ein 46-Jähriger sei auf dem gleichen Weg mit dem Traktor gefahren, sodass es zum Zusammenstoß gekommen sei. Laut Polizei wurde der Junge schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zu den genauen Umständen werde noch ermittelt.