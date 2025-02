Dingolfing (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dingolfing ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen, in dem sich der Mann ersten Erkenntnissen nach befand. Er starb noch in der Wohnung. Die Hintergründe des Vorfalls sowie die Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Das Gebäude wurde evakuiert und andere Bewohner blieben unverletzt.