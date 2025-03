Landkreis Dachau: Wegen Panne: Polizei stößt zufällig auf betrunkenen Fahrer

Bergkirchen - Eher zufällig hat die Polizei bei Bergkirchen in der Nähe von München einen betrunkenen Lkw-Fahrer angetroffen und wegen einer Bewährungsstrafe festgenommen. Der Lastwagen des bereits mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer auffällig gewordenen Mannes hatte im Landkreis Dachau eine Panne und musste auf dem Standstreifen der Autobahn 99 halten - genau dort, wo die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag einen Auffahrunfall abwickelte.