Karlsfeld - Mit Hilfe eines Peilsenders an einem gestohlenen Kinderwagen haben Polizisten in zwei Mehrfamilienhäusern in Karlsfeld bei München mehrere ebenfalls gestohlene Kinderwagen, -sitze und -zubehör gefunden. Eine 24-Jährige und ihr 51-jähriger Lebensgefährte sollen die Gegenstände - über 60 Stück im Wert von mehreren Hundert Euro - entwendet und verkauft haben, wie die Polizei mitteilte.