Landkreis Dachau: Auto erfasst Fahrradfahrer - auch Ersthelferin verletzt sich

Hebertshausen (dpa/lby) - Kurz nach einer folgenschweren Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist in Oberbayern auch eine Ersthelferin verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Samstag in Hebertshausen (Landkreis Dachau) zuerst ein Auto und ein Fahrrad zusammen, und danach zwei Motorräder. Der 47-jährige Radler sei schwer verletzt worden, als er mit dem Fahrzeug einer 47-jährigen Anwohnerin zusammenstieß, die von ihrem Grundstück auf die Straße einfuhr.