Landkreis Cham: Sechs Babykatzen auf Rastplatz ausgesetzt

Roding (dpa/lby) - Sechs Babykatzen sind auf einem Rastplatz in der Oberpfalz ausgesetzt worden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Tiere am Montag an der Bundesstraße 85 bei Roding (Landkreis Cham) entdeckt und die Polizei informiert, wie diese mitteilte. Die Tiere lagen an dem Rastplatz unter einem Tisch, wie es hieß. Sie seien aufgrund ihres jungen Alters sehr geschwächt gewesen. Eine Tierärztin habe die jungen Katzen versorgt und an eine Tierschutzorganisation übergeben.