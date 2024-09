Floh-Seligenthal Auf Entdeckerreise in der lokalen Wirtschaft

Zum „Tag der offenen Betriebe“ gab es in Floh-Seligenthal am Samstag in 28 Unternehmen viel zu sehen. Interessierte konnten einen Blick in die Produktion werfen, Abläufe kennenlernen und sich vor Ort informieren. Hunderte Besucher kamen.