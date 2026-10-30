Pegnitz (dpa/lby) - Zahlreiche Bäume hat ein Unbekannter in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) abgesägt. Insgesamt seien Anfang der Woche in einer Parkanlage zehn junge Laubbäume mit einer Kettensäge gefällt worden, berichtet die Polizei. Dies sei nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits mehrere Tage zuvor waren zwei Bäume abgesägt worden, die zum Einpflanzen bereitlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.