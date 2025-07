Stadelhofen (dpa/lby) - Mindestens eine Millionen Euro Schaden sind durch den Brand in einer Biogasanlage entstanden. Laut Polizeiangaben brach das Feuer am Samstag in einer Anlage in Stadelhofen (Landkreis Bamberg) aus. Warum, war vorerst unklar. Der Betreiber habe selbst den Notruf gewählt, hieß es. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, es gebe keine Verletzten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.