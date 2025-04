Burgebrach (dpa/lby) - Ein 35 Jahre alter Mann soll in Oberfranken eine Jugendliche auf einem Radweg mit einem Messer bedroht haben. Die 17-Jährige verständigte nach der Attacke in Burgebrach (Landkreis Bamberg) am Freitag die Polizei. Sie gab an, der Unbekannte habe sie zu Boden gedrückt und mit einem Messer bedroht. Dann flüchtete er mit einem Fahrrad.