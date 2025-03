Der Brand war demnach am späten Vormittag auf dem Gelände einer Zimmerei in Dinkelscherben ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner vorübergehend aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Halle wurde nach Angaben des Sprechers als Holz- und Maschinenlager genutzt. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an.