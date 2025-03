Dinkelscherben (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einer Holzlagerhalle in Schwaben sind vier Feuerwehrleute und zwei weitere Menschen verletzt worden. Anwohner bemerkten am späten Sonntagvormittag das Feuer in Dinkelscherben (Landkreis Augsburg), wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war einem Polizeisprecher nach zunächst unklar.