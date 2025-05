Alzenau (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Unterfranken sind acht Bewohner und zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Kurz vor Mitternacht seien die Einsatzkräfte zu dem Haus in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) alarmiert worden, teilte das Landratsamt Aschaffenburg mit. Die insgesamt neun Bewohner des Hauses konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen, acht von ihnen erlitten dennoch Verletzungen. Ein Hund wurde unversehrt von den Einsatzkräften aus dem Haus gerettet.