Der Güterzug war den Angaben nach am Dienstagnachmittag auf dem Weg von Aschaffenburg nach Salzburg, als der Stein bei Oberdachstetten die Scheibe traf. Der Zug war laut Polizei zu diesem Zeitpunkt mit einem Tempo von rund 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Nach dem Vorfall wurde die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt, während die Polizei Spuren am Zug sicherte und in der Umgebung nach dem Täter suchte – bislang ohne Erfolg.