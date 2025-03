Gerolfingen (dpa/lby) - Nach der Rettung eines Gleitschirmfliegers in Mittelfranken hat ein Feuerwehrauto einen Rettungshubschrauber beschädigt. Am Sonntag wollte ein 41-jähriger Gleitschirmpilot vom Südhang des Hesselbergs in Richtung Gerolfingen (Landkreis Ansbach) fliegen, wie die Polizei mitteilte. Etwa 300 Meter nach dem Start soll der 41-Jährige die Höhe überschätzt haben und blieb mit dem Schirm in zwei Bäumen hängen.