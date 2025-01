Landkreis Ansbach: Ausgebüxtes Pferd wird von Auto erfasst

Colmberg (dpa/lby) - Ein ausgebüxtes Pferd hat sich auf eine Staatsstraße in Mittelfranken verirrt und ist dort von einem Auto erfasst worden. Die 65-jährige Fahrerin habe nicht mehr bremsen oder ausweichen können, als das Tier am Donnerstagabend auf der Fahrbahn bei Colmberg (Landkreis Ansbach) auftauchte, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenprall barst demnach die Windschutzscheibe des Autos. Die Fahrerin wurde mit einer Schürfwunde an der Stirn in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden.