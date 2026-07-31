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Landkreis Amberg-Sulzbach Waldbrand in Oberpfalz - Feuer außer Kontrolle

Starker Wind und schwer zugängliches Gelände erschweren die Löscharbeiten. Die Bevölkerung soll Fenster und Türen geschlossen halten.

Landkreis Amberg-Sulzbach: Waldbrand in Oberpfalz - Feuer außer Kontrolle
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330 Einsatzkräfte sind im Einsatz - unter anderem von Feuerwehr, THW und Bergwacht. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Freudenberg - In der Nähe von Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 330 Einsatzkräfte befinden sich am Brandort in der Oberpfalz. Das Feuer sei aktuell wegen des starken Windes außer Kontrolle, teilte das Landratsamt mit. Das Gelände sei unwegsam, Löscharbeiten seien aktuell nur zu Fuß möglich. Ein Gewitter erschwere den Einsatz. Die Kirche auf dem Johannisberg sei zum jetzigen Zeitpunkt gesichert. 

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Die Kreisstraße AS29 ist gesperrt. "Bitte meiden Sie das Gebiet und beachten Sie die Umleitungsbeschilderung", teilte die Kreisbrandinspektion mit.

Die Bevölkerung wurde vor der Brand- und Rauchentwicklung gewarnt: "Schließen Sie alle Fenster und Türen. Schalten Sie alle Klimaanlagen und Lüftungsgeräte ab. Schalten Sie das Radio an und achten Sie auf entsprechende Hinweise", hieß es. Den Angaben zufolge sind Kräfte von Feuerwehr, THW, Bayerischem Roten Kreuz (BRK) und Bergwacht im Einsatz.