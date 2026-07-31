Landkreis Amberg-Sulzbach: Waldbrand in Oberpfalz - Feuer außer Kontrolle

Freudenberg - In der Nähe von Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach ist ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 330 Einsatzkräfte befinden sich am Brandort in der Oberpfalz. Das Feuer sei aktuell wegen des starken Windes außer Kontrolle, teilte das Landratsamt mit. Das Gelände sei unwegsam, Löscharbeiten seien aktuell nur zu Fuß möglich. Ein Gewitter erschwere den Einsatz. Die Kirche auf dem Johannisberg sei zum jetzigen Zeitpunkt gesichert.