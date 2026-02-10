Kümmersbruck (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen im Landkreis Amberg-Sulzbach frontal in einen entgegenkommen Lkw gekracht und schwer verletzt worden. Vor dem Unfall war das Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur der Bundesstraße 85 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Beifahrer der Frau trug leichte Verletzungen davon, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B85 wurde aufgrund der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt.