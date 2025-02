Der ältere Mann war am Dienstag leicht bekleidet am Fahrbahnrand der Bundesstraße 20 bei Burgkirchen an der Alz entlanggelaufen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Doch zwei Helfer - beide Mitglieder der Feuerwehr - waren schneller: Sie wendeten ihren Wagen und suchten nach dem Mann. Er war in der Zwischenzeit gestürzt.