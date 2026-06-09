Kirchweidach (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Kirchweidach (Landkreis Altötting) ist mehr als Hunderttausend Euro Schaden entstanden. Das Haus sei nach dem Feuer unbewohnbar, teilte ein Polizeisprecher mit. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es den Polizeiangaben zufolge im Untergeschoss. Die Einsatzkräfte konnten den Brand demnach löschen. Es sei niemand verletzt worden. Der Schaden wird den Angaben zufolge auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern demnach an.