Landkreis als Sponsor: Suhler Volleyballdamen nun mit neuer Prachtregion

Freitickets für Vereine

Ein besonderes Angebot gibt es für Vereine und Ehrenamtliche im Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Pro Heimspiel werden 25 Freitickets, die ebenfalls Teil des Sponsoren-Pakets sind, für engagierte Vereine und Organisationen zur Verfügung, die sich in der Nachwuchsarbeit und beim sonstigen gesellschaftlichen Engagement besonders verdient gemacht haben. „Diese Initiative soll das Ehrenamt in der Region weiter stärken und insbesondere Jugendliche für den Mannschaftssport begeistern“, sagt Landrätin Peggy Greiser. Interessierte Vereine können sich bei ihr im Büro melden (Ansprechpartner ist Sachbearbeiter Sport, René Michael, E-Mail: r.michael@lra-sm.de, (03693) 485 8385. „Wir sind stolz darauf, den VfB Suhl als beste Volleyballmannschaft in Thüringen sowie als einzigen Bundesligisten in Südthüringen zu unterstützen und dabei gleichzeitig deutschlandweit für unseren Standort, für unsere tolle Prachtregion zu werben. Mit unserer Partnerschaft möchten wir nicht nur den Spitzensport fördern, sondern auch das Ehrenamt in unserem Landkreis würdigen und Nachwuchssportlern die Gelegenheit geben, Spitzensport einmal live vor Ort zu erleben“, so die Landrätin.