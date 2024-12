Dasing (dpa/lby) - Eine 24-Jährige ist von einem Pferd zu Boden gestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Sonntag auf einem Pferdehof in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) von dem Tier umgestoßen. Anschließend sei das Pferd auf die am Boden liegende Frau getreten.