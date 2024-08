Landkrankenhäuser: Kammerpräsident: Neue Konzepte für kleine Kliniken nötig

In Thüringen sorgt derzeit die laut Gesundheitsministerium erste pleitebedingte Schließung eines Landkrankenhauses für Schlagzeilen. Die private Sternbach-Klinik in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) hatte wegen hoher Verluste Ende Juni Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet und wollte finanzkräftige Partner für den Weiterbetrieb finden. Dies misslang allerdings, Ende August wird das 100-Betten-Haus geschlossen. Betroffen sind 190 Beschäftigte. Damit stellt sich die Frage nach der künftigen Gesundheitsversorgung in der Region an der Grenze zu Bayern.