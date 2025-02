Besondere Schwere der Schuld gefordert

Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer, dass das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen. Die Nebenklage schloss sich dieser Forderung an. Die Verteidigung argumentierte gegen die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld. Das Urteil wird am kommenden Freitag erwartet.