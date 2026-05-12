Anwalt: Klette hat keine Reue gezeigt

Mehrfach wandte sich der Anwalt direkt an die Angeklagte, die von Unterstützern im Besucherraum mit Applaus und Jubel begrüßt wurde. Er warf ihr vor, dass sie selbst versucht habe, das Verfahren in einen politischen Kontext zu stellen. Dabei gehe es in dem Prozess nicht um ihre RAF-Vergangenheit und politische Taten, sondern um gewaltsame Raubüberfälle. Der Jurist kritisierte, dass Klette bislang keine Reue, keine Einsicht und auch kein Mitgefühl mit den vielen Opfern zeige. Er habe den Eindruck, sie sei gefangen in sich selbst, so der Anwalt. Die 67-Jährige wollte im Anschluss an das Plädoyer eine eigene Verteidigungsrede halten.