Landgericht: Senioren in Kliniken beklaut – Tausende Euro Schaden

Der Angeklagte berichtete auf Polnisch, dass er seine Eltern schon in der Jugend verloren habe. Er habe viele Probleme gehabt, Alkohol und Drogen konsumiert. "Das hat dazu geführt, dass ich gestohlen habe", ließ er seine Dolmetscherinnen übersetzen. "Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen kann - dass es mir leidtut." Der Mann saß laut Gericht bereits mehrfach im Gefängnis, unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls.