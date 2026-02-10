Landgericht: Senioren in Kliniken beklaut – Tausende Euro Schaden

Heidelberg - Weil er vor allem ältere Menschen in Krankenhäusern in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen bestohlen haben soll, steht ein 47-Jähriger in Heidelberg vor Gericht. Der Mann soll laut Anklage von insgesamt zehn Betroffenen Geldbeutel und Bankkarten gestohlen haben. Mit den Bankkarten soll er Geld abgehoben und unter anderem in Sportgeschäften und Kaufhäusern eingekauft haben. Der Schaden belaufe sich insgesamt auf rund 23.000 Euro, sagte die zuständige Staatsanwältin beim Prozessauftakt.