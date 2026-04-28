Rostock/Güstrow - 17 Verhandlungstage, vermutlich mehr als 60 Zeugen, zudem Gutachten und unzählige Indizien - der Mordprozess im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow ist umfangreich. Am ersten Prozesstag soll nun vor dem Landgericht Rostock die Anklage gegen eine 30 Jahre alte Tatverdächtige verlesen werden. Sie soll den Jungen laut Staatsanwaltschaft am 10. Oktober 2025 an einem Teich in Klein Upahl rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt mit sechs Messerstichen ermordet haben. Die Angeklagte schwieg bisher zu den Vorwürfen. Ob und in welchem Umfang sie sich im Prozess äußert, ist unklar.