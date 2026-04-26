Landgericht Rostock Eine unfassbare Tat - Mordprozess um Fabians Tod steht bevor

Was ist über die Tatverdächtige bekannt?

Zum Tatzeitpunkt war die Frau 29 Jahre alt, inzwischen ist sie 30. Näheres zu ihrer Person teilten die Ermittler nicht mit. "Wir sind dort in einer relativ kleinstädtischen oder dörflichen Umgebung", sagte Staatsanwalt Harald Nowack in Rostock. Weitere Angaben ermöglichten die Identifizierung. Zu den schweren Vorwürfen machte die Frau zunächst keine Angaben.

Der Anwalt der 30-Jährigen versuchte juristisch zu erreichen, dass die Frau aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Er verwies darauf, dass es in der Ermittlungsakte keine "handfesten Beweise" gebe. Die Tatwaffe sei nicht gefunden worden. Erfolg hatte der Jurist damit nicht.

Was wird von dem Mordprozess erwartet?

Die Verhandlung soll klären, ob die Vorwürfe gegen die Frau zutreffen. Nach dem Auftakt am 28. April sind 16 weitere Termine bis Anfang Juli angesetzt. Aufgabe des Prozesses ist, wichtige Fragen zu beantworten: Was ist am Tattag genau passiert? Wer ist dafür verantwortlich? Das Gericht wird auch versuchen, das Motiv für diese schreckliche Tat zu klären.

Die Kammer prüft zudem, ob die Tat Mord oder Totschlag oder eine andere Straftat war. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht einer voll schuldfähigen Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Welche Folgen hatte das Verbrechen?

Für Fabians Familie und Freunde bedeutet die Gewalttat unfassbares Leid. Güstrow war nach der Tat im Ausnahmezustand. Bürgermeister Sascha Zimmermann berichtete damals von einer Art Schockstarre in dem Ort, "weil man nicht begreifen kann, warum so etwas passiert. Warum jemand einem Kind so etwas antut und ein Kind tötet." Weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus sorgte die Tat für Trauer und Entsetzen.