Landgericht Osnabrück: Versuchter Mord an 17-Jähriger - Täter zu Haft verurteilt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die vier Deutschen ihre Bekannte im vergangenen Mai in einen Wald bei Meppen lockten und sie dort unter anderem mit Messerstichen lebensbedrohlich verletzten. Letztlich stießen sie die Jugendliche in den Fluss. Die Schwerverletzte kam im Wasser wieder zu Bewusstsein und konnte Hilfe holen.