Migranten zahlten bis zu 7.500 Euro

So habe etwa eine Mittäterin die vier Syrer in Österreich in einen Zug gesetzt und angewiesen, damit einige Stationen bis hinter die Grenze nach Deutschland zu fahren. Die Schleusung habe zuvor ein weiterer Komplize in der Türkei organisiert. Dort hätten die Geschleusten dafür bis zu 7.500 Euro gezahlt.