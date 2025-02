Wie Gerichtssprecher Thomas Schlappa erläuterte, hatte der 28-Jährige sich in dem Verfahren bei dem Vater des Getöteten, der Nebenkläger war, entschuldigt. Zudem zahlte er 20.000 Euro Schmerzensgeld an die Familie des Opfers. Die Verfahrensparteien hatten sich letztlich in einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen auf ein ungefähres Strafmaß für den Autofahrer verständigt.