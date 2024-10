Verteidigung bringt schwarze Magie ins Spiel

Die Verteidiger des angeklagten Mannes hatte zuletzt die These in den Raum gestellt, dass die Frau an schwarze Magie geglaubt haben könnte - und damit ihre Ehe retten wollte. Dazu wiederum wäre, so die These, womöglich ein Opfer notwendig gewesen. Kryptische Briefe sollten unter Umständen ein Indiz dafür sein. Vor den Plädoyers soll es auf Antrag der Verteidigung des Angeklagten noch darum gehen, ob an den Briefen DNA-Sputen der angeklagten Frau entdeckt werden konnten.