Caroline Freifrau von Waldenfels jedoch ist anderer Auffassung: Gefunden wurde der Meteorit demnach etwa Mitte der 1980er Jahre in Gattendorf, als ihr Vater Eigentümer des dortigen Gutes der Familie war. Und zwar von einem Mitarbeiter beim Pflügen: Ein großer, schwerer Stein hatte sich im Pflug verkeilt. Der Mitarbeiter brachte Pflug samt Stein aufs Gut Gumpertsreuth, der Stein wurde von den Pflugscharen gelöst. Der Stein hatte unter den Mitarbeitern des Gutes damals schon Aufsehen erregt - dass es ein bedeutender Meteorit ist, ahnte freilich niemand.