Frankfurt/Bad Vilbel (dpa/lhe) - Ein Altenpfleger hat im Prozess gegen ihn wegen des Verdachts des versuchten Mordes die angeklagten Taten gestanden. "Ich übernehme für mein Verhalten die Verantwortung", las der Rechtsanwalt des 39-Jährigen im Frankfurter Landgericht eine vorbereitete Erklärung vor. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von Juli bis September 2025 in einem Seniorenheim in Bad Vilbel (Wetteraukreis) sechsmal dementen Bewohnern ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt zu haben. Dies soll bei den allesamt über 80 Jahre alten Menschen zu einem Abfall des Blutzuckerspiegels geführt haben. Ihr Zustand soll zum Teil lebensbedrohlich gewesen sein.