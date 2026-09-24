Landgericht Frankfurt: Prozess gegen Narkosearzt - lebenslange Strafe gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im erneuten Prozess gegen einen Anästhesisten nach dem Tod eines kleinen Mädchens in einer Zahnarztpraxis hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Sie argumentierte in ihrem Plädoyer vor dem Frankfurter Landgericht, der Angeklagte habe seine schweren Behandlungsfehler vertuschen wollen und dafür das Leben seiner kleinen Patienten aufs Spiel gesetzt. Damit habe er sich des Mordes an dem vierjährigen Mädchen sowie des versuchten Mordes an drei anderen Kindern schuldig gemacht.