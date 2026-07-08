Beute im Stoffbeutel

Die Beute stammte laut der Anklage von einer 88-jährigen Frau. Diese war an dem Tag von einem vermeintlichen Staatsanwalt mit dem angeblichen Namen "Dr. Marquart" angerufen worden, der behauptete, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse in Haft, wenn nicht eine Kaution gezahlt werde. Die Frau packte 5.400 Euro sowie Schmuck und Sammlermünzen in einen Stoffbeutel und warf diesen weisungsgemäß am frühen Abend über den Balkon ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mutmaßlich der nun Angeklagten zu. Ein Polizist berichtete im Gericht, die Frau sei völlig aufgelöst gewesen und habe geweint.