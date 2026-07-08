Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als falsche Staatsanwälte oder Polizisten rufen Betrüger ältere Menschen an und versetzen diese in Angst und Schrecken - nun hat im Frankfurter Landgericht der Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer solchen Bande begonnen. Die Frau und die beiden Männer seien Teil einer international agierenden Gruppe, ihnen werde banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen, hieß es in der Anklageschrift. Sie sollen in wechselnder Beteiligung unter anderem in Frankfurt und Offenbach Senioren betrogen haben. Die Angeklagten räumten die Taten zum Teil ein.