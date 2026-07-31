Landgericht Frankfurt: Lebenslange Haft nach Mord an Ehefrau

Frankfurt/Rodgau (dpa/lhe) - Ein Familienvater hat seine Ehefrau aus dem 22. Stock gestoßen, um mit seiner Geliebten zusammenleben zu können und sich eine teure Scheidung zu sparen - nun wurde der Mann vom Frankfurter Landgericht wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. "Ihr Verhalten steht sittlich auf niedrigster Stufe", sagte der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer zu dem 60-Jährigen. "Wie einen Müllsack" habe dieser seine Frau über das Balkongeländer entsorgt.