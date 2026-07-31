Landgericht Frankfurt: Lebenslange Haft nach Mord an Ehefrau

Recherche nach Tötungsarten

In dem aufwendigen, am 1. April begonnenen Prozess hatte sich der Deutsch-Brite nicht zu der Tat am Vatertag im Mai 2023 in einem Frankfurter Hotel geäußert. Das Paar war elf Jahre verheiratet gewesen und hatte zusammen mit den beiden gemeinsamen Kindern in Rodgau (Landkreis Offenbach) gelebt. Wenige Monate vor der Tat begann der Mann eine Affäre mit einer über 20 Jahre jüngeren Frau. Im Internet informierte er sich über unauffällige Tötungsarten. Dann buchte er ein Zimmer in dem Frankfurter Hotel und stürzte seine Frau 61 Meter in die Tiefe. Sie war sofort tot.