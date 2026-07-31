Landgericht Frankfurt: Hausverwalter muss wegen Untreue in Haft

Der Mann gab im Gericht zudem zu, auf den Konten seiner Kunden "immer wieder Löcher gestopft" zu haben, die durch seine illegalen Überweisungen an sich selbst entstanden seien. Wenn etwa für eine WEG eine Handwerkerrechnung in Höhe von 2.000 Euro fällig gewesen sei, habe er das Geld von dem Konto einer anderen WEG überwiesen. Für die jährlichen Kassenprüfungen habe er Kontoauszüge "bearbeitet" und für die Eigentümerversammlungen "Unterlagen aufgearbeitet". Zudem habe er Prüfungstermine mit seinen Kunden mit Ausreden immer wieder verschoben.