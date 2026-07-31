Landgericht Frankfurt: Hausverwalter muss wegen Untreue in Haft

Neu-Anspach/Frankfurt (dpa/lhe) - Ein ehemaliger Hausverwalter ist vom Frankfurter Landgericht wegen Untreue zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Der 46-Jährige habe mit hoher kriminellen Energie gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter der Großen Wirtschaftsstrafkammer. Bei der Vertuschung seiner Taten sei er "durchaus kreativ" gewesen. Innerhalb von fünf Jahren hatte der Mann mindestens 730.000 Euro unter anderem von den Inhabern von Eigentumswohnungen veruntreut. Er hatte im Gericht die Taten gestanden und als Motiv "Gier" angegeben.