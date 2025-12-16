Landgericht Frankfurt: Haftstrafen für Bandenmitglieder wegen Betrugs von Banken

Frankfurt/Main - Beschäftigte mehrerer Banken in Deutschland sind auf eine Bande von Trickbetrügern hereingefallen - nun hat das Landgericht Frankfurt sechs Mitglieder zu Haftstrafen verurteilt. Die Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren hätten in der Bande ein etabliertes Betrugssystem vorgefunden, sagte die Vorsitzende Richterin bei ihrer Urteilsbegründung. Der genaue Betrugsablauf sei ihnen jedoch nicht bekannt gewesen. Bei den 25 Taten in unterschiedlicher Besetzung hatten Banken in den Jahren 2023 und 2024 mehr als eine Million Euro auf Geldwäsche-Konten überwiesen.