Landgericht Frankfurt: Ex-Bauunternehmer gesteht Sozialabgaben-Betrug

Verschleierung durch Scheinfirmen

Der Angeklagte soll ab dem Jahr 2014 als Mitglied einer Bande in einem laut Anklage "auf Verschleierung ausgelegten Firmenkonstrukt" tätig gewesen sein. Dazu sollen mehrere Scheinfirmen gehört haben, Arbeitnehmer sollen ganz oder teilweise schwarz bezahlt worden sein. Um dies zu verschleiern, sollen durch Subunternehmen Rechnungen an die Baufirma geschrieben worden sein, die diese beglich. Anschließend sollen die Subunternehmen nach Abzug einer Provision die Beträge in bar zurückgezahlt haben.